رسميًا “الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة”

الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة مستمرة عن الموعد الذي سوف يتم فيه صرف المرتبات الخاصة بالموظفين كذلك يقومون بالبحث بصورة مستمرة عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك المرتبات، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل هذه التفاصيل.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024

من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك المرتبات الخاصة بموظفي بكل سهولة ويسر، عن طريق اتباع الخطوات التالية

الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام من هنا.

كتابة الرقم التأميني المتعلق بك.

إدخال رقم الجوال بشكل صحيح.

النقر على زر استعلام.

موعد صرف مرتبات يناير 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح هذا الموعد الذي سوف يتم فيه صرف مرتبات الخاصة بموظفي لشهر يناير الجاري 2024 فمن الجدير بذكري انها قالت ان تلك المرتبات سوف يتم صرفها في يوم الحادي والعشرون من يناير 2024 على أن يستمر الصرف حتى اليوم الذي يوافق السادس والعشرون من يناير 2024، وفيما يلي الجدول الخاص بصرف تلك المرتبات بالتفصيل: