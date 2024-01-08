سعر الزيت الرسمي في مصر بعد تحديد أسعار السلع الأساسية+أسعار الزيوت في المحلات

سعر الزيت الرسمي في مصر كما أعلنت عنه شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية والتي من شأنها الإعلان عن أسعار المنتجات والتغيرات التي تحدث في الأسعار، وتوضح الشعبة الأسعار الحقيقية للمنتجات ومقدار الزيادة أو النقص بها حتى لا يستغل التجار الغلاء ويقومون بزيادة الأسعار كما يرغبون، وحرصت الحكومة المصرية على الحد من الزيادة الغير مقبولة التي ينفذها التجار.

سعر الزيت الرسمي

أعلنت شعبة التجارة عن الأسعار الرسمية للزيوت بعد الزيادة التي حدثت في يناير 2024، وتكون الزيادة كما يلي:

الزيادة في سعر الزيت تكون حوالي 15% من قيمته قبل الزيادة.

يعني الزيادة ستكون حوالي 5 أو 7 جنيهات.

الشركتان الذين قاما برفع سعر الزيوت الخاصة بهم هما شركة صافولا وأشهر زيت لديها عافية، بالإضافة إلى شركة القاهرة للزيوت وأشهر زيت لديها قطفة.

وصل سعر زيت عافية نوع عباد الشمس إلى 183.45 جنيهًا ويكون الوزن هو 2.2 لتر.

أسعار الزيت بعد الإرتفاع

أوضحت شعبة الغرفة التجارية أسعار بعض الزيوت بعد الارتفاع، وهذه الأسعار تتمثّل في الآتي: