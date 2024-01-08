“هنــــا” رابط منحة المليون ونصف + خطوات التسجيل والشروط المطلوبة + المستندات 2024

نوهت وزارة الهجرة بالعراق بواسطة السيدة فيان فائق التي تكون وزيرة الهجرة عن كل الأسماء منحة المليون ونصف التي تكون متعلقة بالوجبة الثلاثون لكل الاسر النازحة، ومن الجدير بالذكر أنها قد أتاحت روابط تقوم بمساعدة الأشخاص على التعرف على تلك الأسماء التي تم قبولها في تلك المنحة، وفيما بعد سنقوم بالتعرف سويا على جميع ما يتعلق بهذه الخطوات الخاصة بالتعرف على تلك الاسماء المقبوله بالمنحة وأيضا سنقوم بتوفير هذا الرابط الذي يتعلق بخدمة الاستعلام.

رابط منحة المليون ونصف

في الحقيقة أن منحه الوجبة الثلاثون قد اشتملت على عدد حوالي 9000 أسرة بدولة العراق، قد نزحت بصورة كاملة من الأماكن الخاصة بالسكن المتعلق بهم، وبعد ذلك قررت ان تعود مرة أخرى للمنطقة ومن الممكن ان تقوم بالتعرف على تلك الأسماء التي تم قبولها في تلك المنحة عن طريق الرابط الرسمي الموضح والمرفق من جانب وزارة الهجرة العراقية، من هنا، ومن الممكن أن تطلع أيضا على تلك الأسماء بواسطه قناه التليجرام التي تتعلق بوزارة الهجرة ومن الجدير بذكر ان وزارة الهجرة بدولة العراق قد بينت أن تلك الوجبة الثلاثون كما ذكرنا تتضمن 9000 أسرة تعود للأماكن الأصلية الخاصة بهم، بجميع محافظات العراق المختلفة كذلك انهم الأسر الذين نزحوا من المناطق التي تتعلق بهم وبعد ذلك قد اتوا مره اخرى اليها وسوف تشملها المنحة.

خطوات استخراج اسماء المشمولين في منحة مليون المليون ونصف

يمكن استخراج تلك الأسماء بسهولة باتباع الآتي: