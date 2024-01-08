موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة على موقع لاروزا وقصة عشق

هناك اشخاص كثير ممن هم يقومون بمتابعة مسلسل طائر الرفراف يريدون التعرف على الحلقة الجديدة التي سوف يتم إذاعتها من هذا المسلسل المميز والجميل، فمن المعروف أن هذا المسلسل يكون من أبرز المسلسلات التركية وأكثرها شهرة التي يرتفع عليها البحث من الأشخاص المحبين لهذا المسلسل، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل من المسلسلات التركية التي قامت بتحقيق معدل مشاهدات كبيرة للغاية بالعالم العربي، يترقب الملايين من المتابعين له خروج ثيران عن الصمت الخاص بها بالأحداث المقبلة وايضا تلك الحلقة الجديدة المقبلة سوف تشهد نسبة مشاهدات كبيرة للغاية من جانب المتابعين للمسلسل، وفيما يلي نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل الخاص ببث وعرض الحلقة الجديدة منه.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة

يريد الأشخاص التعرف على الموعد الذي سوف يتم فيه عرض الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف، فمن الجدير بالذكر أن تلك الحلقة سوف تتضمن العديد من الأحداث المميزة للغاية والشيقة، لذا يريد المواطنين التعرف على الموعد الذي سوف يتم فيه عرض تلك الحلقة، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يذاع في تمام الساعة 8:00 مساء حسب توقيت القاهرة، وكذلك الساعة 8:00 مساء تبعا لتوقيت السعودية وذلك في يوم الجمعة على قناة الفجر الجزائرية، وكذلك تذاع على قناة اي تي في التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

كما قلنا في السطور القليلة السابقة أن قناة الفجر الجزائرية تقوم ببث وعرض حلقات مسلسل طائر الرفراف، وكذلك قناة اي تي في التركية تعرض أيضا هذا المسلسل، ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض المسلسل أيضا على قناة ستار تي في التركية، وقد جاء تردد هذه القناة كما يلي: