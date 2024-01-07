راتب شهري 6000 جنية بدون مؤهل “وظائف البريد المصري 2024” .. الحق قدم بسرعة

اعتني الأشخاص بمعرفة جميع ما يخص وظائف البريد المصري المعلن عنها من جانب البريد، فمن المعروف أن هناك أشخاص كثيرة تريد الحصول على وظيفة مناسبة تكون بمرتبات مجزية، لذا سنتعرف سويا على هذا الرابط الخاص بالتسجيل والتقديم على تلك الوظائف والمستندات اللازمة للتقديم.

وظائف البريد المصري 2024

توجد سلسلة من الوظائف التي تم الكشف عنها من جانب البريد المصري التي يمكن التقديم عليها بسهولة الآن إن كنت متوفر بك الشروط اللازمة للتقديم ومن هذه الوظائف ما يلي:

مهندس تخطيط النقل.

اخصائي خدمه عملاء

مهندس ميكانيكا

اخصائي مكتب بريد

رابط التقديم على وظائف البريد المصري

يمكنك التقديم بسهولة الآن من خلال الرابط الخاص بالتقديم من هنا إن كنت متوفر بك الشروط اللازمة للتقديم التي من بينها ما يلي:

الجنسيه المصرية.

التمتع بحسن السيرة والسلوك.

عدم تخطي سن الثلاثين سنة.

ألا يكون قد تم الحكم عليك بأي عقوبة تخل بالشرف والأمانة.

أن تجتاز كل التدريبات والاختبارات تبعًا للقواعد والقوانين المحددة والمعلن عنها للتقديم على الوظائف.

النجاح في الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

هناك سلسلة من الأوراق اللازمة التي لابد من إرفاقها للتقديم على تلك الوظائف الخاصة بالبريد المصري من ضمنهم ما يلي: