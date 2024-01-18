من 1 الضهر لـ 5 المغرب “جدول قطع الكهرباء الجديد” الحكومة تضع جدول جديد لقطع الكهرباء في مصر

العديد من المواطنين يظلوا يتساءلون عن جدول قطع الكهرباء الجديد فمن الجدير بالذكر انهم يريدون معرفه المواعيد التي تتعلق بفصل الكهرباء لذا سوف نرفقها لكم بالتفصيل فيما يلي.

جدول قطع الكهرباء الجديد

يقوم العديد من الاشخاص في كل المحافظات بجمهوريه مصر العربيه بالتساؤل عن المواعيد التي تتعلق بفصل الكهرباء بمصر وهذا عقب اجتماع وزير الكهرباء وكذلك رئيس شركه الغازات الطبيعيه المهندس طارق الملا وايضا الرئيس الخاص بمجلس اداره شركه الكهرباء وكذلك وزير البترول والنائب المتعلق برئيس شركه الكهرباء المصريه فمن الجدير بالذكر ان الكهرباء يتم فصلها في مواعيد محدده في اليوم وذلك للحد من الاحمال الكهربائيه، ومن الجدير بذكر ان وزاره الكهرباء قامت باتخاذ سلسله من الاجراءات في الايام التي مضت والتي من المفترض ان تقوم بتنفيذ الخطه التي تتعلق بها بدايه من اليوم الثالث من ديسمبر 2024، وتجدر الإشاره بان تلك الخطه من اجل ترشيد استهلاك الكهرباء ومن المترقب ان تنتهي الخطه التي تتعلق بالحد من الاحمال الكهربائيه قريبا وقد تم التنويه من جانب المتحدث باسم مجلس الوزراء انه سيتم الانتهاء منها مع رجوع الحراره للنسب الطبيعيه الخاصه بها.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر

بينت وزاره الكهرباء ان هناك تعديل على تلك المواعيد الخاصه بفصل الكهرباء لتكون مقتصره على الساعات الخاصه بالنهار فحسب وذلك من الساعه 11 صباحا الى الساعه 5:00 مساء، على ان يكون الفصل حتى ساعتين فحسب لكل منطقه ويتم تنفيذ ذلك القرار من اليوم الثالث من يناير 2024 وسوف تصدر الجداول التي تتعلق بتلك المناطق قريبا.