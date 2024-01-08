أبحث عن اسمك المشمولين في الرعاية الاجتماعية “رابط منصة مظلتي 2024” الوجبة الأخيرة في العراق

في الفترة الأخيرة نجد أن الأشخاص بصورة دائمة يريد أن يقوموا بالتعرف على رابط منصة مظلتي الذي من خلاله يتم التعرف على الاسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية العراق، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل العراقية قد أرفقت وأتاحت هذا الرابط الخاص بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي سنقوم بتناول كل ما يخص تلك الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024

أتاحت وزارة العمل العراقية رابط رسمي يتم من خلاله الاستعلام عن تلك الاسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فمن المعروف أن الوزارة تسير دائما كافه الخدمات على كل المواطنين لذا قد أتاحت هذا الرابط لهم ليتعلموا من خلاله على الأسماء التي تم قبولها في البرنامج، وذلك باتباع الآتي:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الرسمية، من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء أيقونة الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة النقر على زر تحميل كشوف الرعاية الاجتماعية العراقية.

الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة استعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراقية

هناك جملة شروط يلزم توافرها في الأشخاص الذين يريدون الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية منها ما يلي: