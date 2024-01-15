“اخبار مفرحة مبرووووك يا حجة”استعلام نتائج قرعة الحج+ الفائزون في قرعة الحج السياحي

“نتائج قرعة الحج” أعلنت وزارة السياحة والآثار عن النتيجة النهائية لقرعة الحج السياحي لعام 2024، وذلك بعد قيام المواطنين بالتقدم للقرعة منذ يوم 20 نوفمبر 2023، وحتى يوم الخميس 4 يناير 2024، سنقدم لكم في هذا المقال نتائج قرعة الحج، كما سنتحدث عن الفائزين وعن طريقة الاستعلام.

نتائج قرعة الحج

نتائج قرعة الحج، ظهرت النتيجة النهائية لقرعة الحج 2024، والتي حصلت في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت ضمن مقر الإدارة المركزية، وبحضور ممثلي الوزارات كافة، حيث يستطيع المتقدمين للقرعة الاستعلام عن نتيجة القرعة عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية الموحدة الإلكتروني.

اختر الخيار “نتيجة القرعة”.

قم بكتابة رقمك القومي.

قم بإدخال الكود الخاص بالتحقق الظاهر أمامك.

اضغط خيار بحث.

أخيراً سوف تظهر لك نتيجة قرعة الحج السياحي للعام 2024.

الفائزون في قرعة الحج السياحي

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي للعام 2024 في هذا الموسم قد بلغ حوالي 58217 مواطناً، ومنهم 60% إناث و40% ذكور، كما تقدم لقرعة الحج الاقتصادي السياحي حوالي 37685 مواطناً بنسبة 65%، وبلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج البري حوالي 12347 مواطناً أي حوالي 21% من إجمالي المتقدمين، كما بلغ عدد الأشخاص المتقدمين لقرعة الحج الخمس نجوم حوالي 8185 مواطناً وذلك بنسبة حوالي 14%.

وبعد إجراء القرعة سيستمر تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية، وذلك لكافة المستويات معاً حتى موعد 22 يناير الجاري والموافق للهجري 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء فحص شامل لسكن الحجاج، وتوثيق العقود السكنية ضمن أراضي المملكة السعودية بداية من 22 يناير الجاري، وذلك على أن تنهي شركات السياحة كافة الإجراءات اللازمة للحج في موعد أقصاه 25 فبراير القادم.