الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد 2024 “سددها بنصف الثمن على التطبيق من الموبايل”

يعتني العديد من المستهلكين بالتعرف على الخطوات اللازمة لاستخراج فاتورة الغاز والاطلاع عليها، ومن الجدير بالذكر انه قرب هذا الموعد الذي يتعلق بسداد تلك الفاتورة الخاصة بشهر يناير الجاري 2024 لكل المرافق المتنوعة، فمن الممكن أن يتم الاطلاع على القيمة الخاصة بتلك الفاتورة بمنتهى السهولة واليسر، عن طريق الرابط الرسمي المرفق من جانب الوزارة وشركة بتروتريد والذي سوف نرفق لكم فيما يلي في هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن تلك الفاتورة الخاصة بالغاز يمكنهم ذلك بمنتهى السهولة واليسر من خلال الرابط الالكتروني المرفق من جانب الشركة للمواطنين، لكي يتعلموا عن تلك الفاتورة ومن الجدير بالذكر أن الشركة توفر تلك الخدمة الخاصة بالاستعلام الفترة من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم 20 من كل شهر ميلادي، على أن يتم دفع الفاتورة عن طريق مندوب الشركة أو عن طريق السداد الإلكتروني وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الفاتورة:

الخطوة الأولى الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بشركة بتروتريد من هنا.

الخطوة الثانية النقر على زر استعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة كتابة اسم صاحب العداد.

الخطوة الرابعة كتابة رقم البطاقة الشخصية.

الخطوة الخامسة كتابة رقم العداد الذي يوجد بالفاتورة.

الخطوة الأخيرة النقر على زر استعلام.

الأرقام الساخنة شركه بتروتريد

هناك سلسلة من الخطوات التي تم توضيحها من جانب الشركة لكي يتم الاستعلام عن كل ما يرغب المواطنين ومن هذه الأرقام ما يلي: