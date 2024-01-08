رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا بعد زيادة الكهرباء!! .. أعرف فاتورتك وصلت كام

في الحقيقة أنه مع بدء كل شهر ميلادي يقوم الأشخاص بالتساؤل على الطرق التي تتعلق بالاطلاع على القيمة الخاصة بالاستهلاك الشهري الذي يخص الكهرباء، فمن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على تلك القيمة لكي يقوموا بسدادها، حتى لا يكون هناك أية مستحقات عليهم أو يتم فرض غرامة عليهم أيضا، لذا سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الفاتورة الخاصة بالكهرباء والرابط المتعلق بالاستعلام ايضا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

من الممكن أن يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بمنتهى السهولة واليسر، عن طريق السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية النقر على زر خدمات

الخطوة الثالثة انتقاء زر استعلام عن الفواتير

الخطوه الرابعه انتقاء الشركه تابع لها

الخطوة الخامسة كتابة قراءة العداد بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الخطوة السادسة كتابة الكود المتعلق بك بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة النقر على زر استعلام

سداد فاتورة الكهرباء أونلاين

من الممكن أن يتم سداد الفاتوره الخاصه بالكهرباء من البيت، عن طريق الانتقال إلى الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: