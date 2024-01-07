قبل نفاذ الكمية !! شهادات البنك الاهلي المصري بعد زيادة العائد الشهري .. ألحقلك واحدة

هناك أشخاص كثيرة جدا تظل تتساءل عن الشهادات الجديدة بالبنك الاهلي المصري فمن المعروف أن هذا البنك قد نوه عن طرح شهادات جديدة به ادخارية، لذا سوف نرفق لكم أبرز هذه الشهادات فيما يلي في هذا المقال بالتفصيل.

شهادات البنك الاهلي المصري

ونوه البنك الاهلي المصري أن هناك جملة من الشهادات الجديدة به من ضمنها الشهادة البلاتينية التي تكون المدة الخاصة بها عام واحد والعائد المتعلق بها يبلغ حتى ما يخرج من حوالي 27% يتم صرفه في آخر فترة الشهادة أو بعائد يصل لحوالي 23.5٪ يتم صرفها شهريا، هذا بجانب أن الشهادات الجديدة من البنك الاهلي تصرف بفئات 1000 جنيه مصري، ويقوم البنك باستهداف من هذه الشهاده الأشخاص البالغين والمصريين، وكذلك الاجانب بالاضافة الى الاشخاص القصر، كما أنه فيما يخص الفائدة التي تتعلق بتلك الشهادات فإن البنك قد قام بالإشارة إلى أنه يتم احتسابها من اليوم التالي للشراء، هذا بجانب أن البنك قد بين أن جميع الشهادات الخاصة بالبنك الاهلي متوفرة عن طريق جميع الفروع الخاصة به وأيضا بواسطة الانترنت البنكي، هذا علاوة على أنه من الممكن الشراء عن طريق تطبيق الموبايل البنكي وأيضا بواسطة المركز الخاص بالاتصالات الهاتفية الذي يتعلق بالبنك 19623.

شهادة البنك الأهلي 25٪

الاصدار الخاص بشهادات البنك الاهلي المتعلق بالشهادة البلاتينية الجديدة يكون سعي لإتاحة بديل ملائم فئات العملاء المختلفة بعد الموعد الخاص باستحقاق الشهادات الخاصة بالبنك البلاتينية التي يكون عائدها 25% اذ ان العملاء الخاصة بشهادات ال 25%، الشهادة يقوموا بدءا من غد الجمعة الذي يوافق الخامس من يناير 2024 بصرف الآجال التي تتعلق باستحقاق الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي وكذلك بنك مصر التي تكون مرتفعة العائد والمطروحة شهر يناير بنسبة فائدة 22.5٪، وكذلك 25% في نهاية الفترة، حيث إن البنك قام بحصر الحصيلة من تلك الشهادات بما يقرب من حوالي 460 مليار جنيه.