برابط فعال ومباشر.. نتائج مباراة التعليم في المغرب+ خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب

“نتائج مباراة التعليم في المغرب” حال صدور الإعلان عن الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات الشفوية والكتابية لمباراة التعليم، فإنه يتطلع الآلاف من الطالبات والطلاب لمعرفة نتائج مباراة التعليم المغربية، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل لكم من خلال السطور التالية.

نتائج مباراة التعليم في المغرب

نتائج مباراة التعليم في المغرب، تم صدور الإعلان حول اللوائح الخاصة بالانتظار، وكذلك نتائج الأشخاص المقبولين لتجاوز المباريات المتعلقة بالأطر التدريسية، والأطر المتعلقة بالدعم الإداري المؤسساتي والتربوي الاجتماعي، وذلك من خلال البوابة المتخصصة بالترشيح.

اسم الجهة المنصب رابط اللوائح الرباط سلا القنيطرة 2974 منصب الرابــــــــط الدار البيضاء سطات 3238 منصب الرابــــــــط مراكش اسفي 2710 منصب الرابــــــــط فاس مكناس 2125 منصب الرابــــــــط الداخلة واد الذهب 138 منصب الرابــــــــط درعة تافيلالت 1857 منصب الرابــــــــط العيون الساقية الحمراء 177 منصب الرابــــــــط الشرق 1507 منصب الرابــــــــط كلميم وادي نون 292 منصب الرابــــــــط بني ملال خنيفرة1 1507 منصب الرابــــــــط بني ملال خنيفرة2 1507 منصب الرابــــــــط

خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب

يمكنك معرفة نتائج مباراة التعليم للعام 2024 من خلال القيام بالخطوات التالية: