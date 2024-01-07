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برابط فعال ومباشر.. نتائج مباراة التعليم في المغرب+ خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب

علاء محمدمنذ 44 دقيقة
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نتائج مباراة التعليم في المغرب
نتائج مباراة التعليم في المغرب

“نتائج مباراة التعليم في المغرب” حال صدور الإعلان عن الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات الشفوية والكتابية لمباراة التعليم، فإنه يتطلع الآلاف من الطالبات والطلاب لمعرفة نتائج مباراة التعليم المغربية، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل لكم من خلال السطور التالية.

نتائج مباراة التعليم في المغرب

نتائج مباراة التعليم في المغرب، تم صدور الإعلان حول اللوائح الخاصة بالانتظار، وكذلك نتائج الأشخاص المقبولين لتجاوز المباريات المتعلقة بالأطر التدريسية، والأطر المتعلقة بالدعم الإداري المؤسساتي والتربوي الاجتماعي، وذلك من خلال البوابة المتخصصة بالترشيح.

اسم الجهةالمنصبرابط اللوائح
الرباط سلا القنيطرة2974 منصبالرابــــــــط
الدار البيضاء سطات3238 منصبالرابــــــــط
مراكش اسفي2710 منصبالرابــــــــط
فاس مكناس2125 منصبالرابــــــــط
الداخلة واد الذهب138 منصبالرابــــــــط
درعة تافيلالت1857 منصبالرابــــــــط
العيون الساقية الحمراء177 منصبالرابــــــــط
الشرق1507 منصبالرابــــــــط
كلميم وادي نون292 منصبالرابــــــــط
بني ملال خنيفرة11507 منصبالرابــــــــط
بني ملال خنيفرة21507 منصبالرابــــــــط
نتائج مباراة التعليم في المغرب
نتائج مباراة التعليم في المغرب

خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب

يمكنك معرفة نتائج مباراة التعليم للعام 2024 من خلال القيام بالخطوات التالية:

  • ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية.
  • قم بالضغط على خيار “مباريات الوزارة”.
  • قم باختيار مباراة التعليم للعام 2023-2024.
  • قم باختيار الأكاديمية الموافقة لك من بين 12 أكاديمية المتاحة.
  • اضغط على الخيار الجهة الخاصة بك وتنتمي إليها.
  • الآن اضغط على الأيقونة الخاصة بتحميل نتائج مباراة التعليم.
  • ومن ثم ستظهر نتائج المباراة التي تبحث عنها، وذلك بناءً على الأكاديمية والمعطيات التي أدخلتها.
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علاء محمدمنذ 44 دقيقة
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