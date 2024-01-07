متى موعد بداية امتحانات الترم الاول 2024 ؟!! وزارة التعليم تفصح عن جداول ومواعيد الامتحانات لجميع الصفوف

يتم البحث باستمرار من جانب طلبة وطلاب كثيرة عن الموعد الخاص بامتحانات الترم الأول 2024، إذ إن هذا الموضوع يكون من أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها بصورة دائمة ومستمرة من جانب الطلاب، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا على كل ما يتعلق بهذا الموعد تبعا لما تم الكشف عنه من جانب وزارة التربية والتعليم.

موعد بداية امتحانات الترم الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد هذا الموعد الخاص بامتحانات الترم الأول 2024 فمن الجدير بالذكر ان الوزارة قالت انه في يوم الرابع من يناير 2024، هو موعد امتحانات الترم الأول والتي تستمر حتى اليوم الخامس والعشرون من يناير 2024 تبعا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده بشكل رسمي من جانب الدكتور رضا حجازي والذي تم صدوره بشهر أغسطس الذي مضى قبل ان تنطلق السنة الدراسية الجديدة.

موعد بداية الترم الثاني 2024

بعد أن قمنا بالتعرف معا للموعد الخاص ببدء اختبارات الفصل الأول، يمكن أن نقول أن الترم الثاني سيكون بدايته في اليوم العاشر من فبراير 2024 وينتهي في اليوم السادس من يونيو 2024، إذ إنه سيكون مستمر حتى 17 أسبوعا تبعا للمخطط الزمني للسنة الدراسية 2024، كما أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تنطلق في اليوم الخامس والعشرون من مايو 2024، هذا بجانب أن العطلة الخاصة بمنتصف السنة الدراسية سوف تكون في اليوم السابع والعشرون من يناير 2024، وعلى كل الطلاب أن يقوموا بالتجهيز لتأدية تلك الامتحانات الخاصة بالترم الأول 2024م.