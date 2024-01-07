أخبار مصر
العيد فرحة وأجمل فرحة “موعد عيد الفطر المبارك 2024” .. باقي كام يوم !!
يقوم عدد لا حصر له من المسلمين بالتساؤل عن هذا الموعد الذي يتعلق بحلول عيد الفطر المبارك، فمن الجدير بالذكر أن تلك المناسبة من ضمن المناسبات المهمة جدًا التي بصورة مستمرة يزداد عليها البحث من قبل عدد لا يحصى من الأشخاص، وهو كم ضمن الأعياد والمناسبات الدينية التي يترقبها المسلمين دائمًا، ويحتفلون به، وفيما يلي سنقوم بالتعرف معًا على هذا الموعد.
موعد عيد الفطر المبارك 2024
بين الرئيس الخاص بمعهد البحوث الفلكية هذا الموعد الذي يتعلق بعيد الفطر بمصر، إذ إنه قال انه سوف يكون في اليوم الموافق العاشر من أبريل 2024، تبعًا الحسابات الفلكية المعدة من جانب المعهد، ومن الجدير بالذكر شهر رمضان الكريم سوف يكون موافق الحادي عشر من مارس 2024.
اجازات رسمية في عام 2024
هناك العديد من الإجازات الرسمية التي توجد في سنة 2024 الجارية الجديدة التي من بينها ما يلي:
- عبد المجيد سيكون موافق السابع من يناير 2024
- كذلك عيد تحرير سيناء سوف يوافق 25 من أبريل 2024
- هذا بجانب أن عيد شم النسيم سوف يكون موافق السادس من مايو 2024 والذى يوافق هجريا 27 شوال.
- كذلك عيد الاضحى سوف يكون موافق السادس عشر من يونيو
- هذا بجانب أن ثورة 30 يونيو 2013 ستوافق 30 يونيو 2024 والذى يوافق هجريا ايضا الرابع والعشرون من شهر ذو الحجه.
- الاثنين الذي يوافق 8 يوليو 24 سيكون رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء الذي يوافق الثالث والعشرين من يوليو 2024 سيكون ثورة 23 يوليو