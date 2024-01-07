زادت تاني!! أعمل حسابك على اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 الجديدة

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة مستمرة ودائمة عن تلك الأسعار التي تتعلق باستمارة بطاقة الرقم القومي، فمن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على هذه الأسعار الخاصة بتلك الاستمارة، وكذلك الشروط التي تتعلق باستخراجها علاوة على المستندات اللازمة أيضا لاستخراج البطاقة الشخصية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف سويا على كافة هذه التفاصيل.

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

الاستمارة vip تكون سريعة في استخراج البطاقة، إذ إنه من الممكن أن تكون باستلام البطاقة عن طريقها عقب ساعتين فحسب، من تقديم الاستمارة، ومن الممكن أن تطلب تلك الاستمارة من القسم الخاص بالشرطة أو من المكتب المتعلق بالسجل المدني وذلك العديد من الاستمارات الأخرى للبطاقة الشخصية منها:

المستعجلة بما يقرب من حوالي 175 جنيه مصري، ويتم استلامها عقب حوالي 24 ساعة.

كذلك عاجله بما يقرب من حوالي 125 جنيه مصري، ويتم الحصول عليها عقب حوالي ثلاث أيام.

استمارة عادية بما يقرب من حوالي 50 جنيه مصري ويتم استلام البطاقة الشخصية عقب حوالي 15 يوما.

المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

هناك عدة مستندات لازمة لاستخراج تلك البطاقة الشخصية منها: