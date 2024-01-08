ما هي حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 500 جنية لكل مستفيد!! التضامن الاجتماعي يفصح عن الأمر

إنه تنفيذًا للأوامر التي تتعلق برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي فإنه هناك زيادة بالمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة، وذلك بمعدل 15% لكل الأشخاص الذين سجلوا في برنامج تكافل وكرامه ومع بداية سنة 2024 يتم التساؤل من جانب عدد لا حصر له من الأشخاص عن تلك الزيادة، إذ إنهم يرغبون في التعرف على حقيقة ذلك الأمر، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الزيادة.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

بينت هيئة التأمينات الزيادة التي تتعلق بمعاشات تكافل وكرامة اذ انه سوف يتم صرف حوالي 1300 جنيه مصري بدلا من حوالي 1100 جنيه مصري، وهذا لأصحاب المعاشات وكذلك جميع الاسر الذين يكونوا مستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومن الجدير بالذكر ان الزيادة الأخيرة التي تم صرفها في هذا البرنامج كانت بشهر أكتوبر 2023، بمعدل 15% وقد تم منحها أيضا باثر رجعي ومن الجدير بالذكر أن المعاشات الخاصة بشهر يناير الجاري 2024، ليس بها ايه زيادة كما يظن العديد من الأشخاص.

أماكن صرف المعاشات

هناك العديد من الأماكن التي من الممكن ان يتم صرف المعاشات من خلالها حيث ان من ضمن هذه الأماكن كل ما يلي:

الماكينات الخاصة بالصراف الالي

البريد المصري

الفروع التي تتعلق ببنك ناصر

خدمة فودافون كاش.

الأوراق اللازمة للتقديم على معاش تكافل وكرامة