وزارة التربية توضح حذوفات مناهج الثالث متوسط+ حذوفات منهج الكيمياء

حذوفات مناهج الثالث متوسط كما أعلنت عنها وزارة التعليم في العراق، حيث أن الوزارة أوضحت أن هناك بعض المناهج التي تم إجراء عدد كبير من التعديلات بها بالإضافة إلى أنه تم حذف أجزاء من بعض المواد الدراسية مثل حذف أجزاء في منهج الكيمياء، ويكون الحذف من أجل تخفيف هذه المناهج على الطلاب في الثالث المتوسط وجعل المنهج مناسب للطلاب.

حذوفات مناهج الثالث متوسط

حذوفات مناهج الثالث متوسط، أوضحت وزارة التربية العراقية المحذوفات التي تمت في منهج الكيمياء، وهذه المحذوفات تتمثّل في الآتي:

الفصل الأول تم حذف من صفحة 35 المتعلقة بالألفة الإلكترونية إلى صفحة أسئلة الفصل.

تكون الأسئلة المحذوفة في سؤال (1-1) نقطة رقم 18 فقط، أما السؤال (3-1) حذفت النقطة رقم 5 فقط بالإضافة إلى حذف كلًا من السؤال (1-10) وأيضًا (1-14) كاملًا.

أما الفصل الثاني حذف جزء استعمالات الصوديوم الموجود بالصفحة رقم 46، بالإضافة إلى استعمالات كلوريد الصوديوم الموجود بالصفحة 48 كما تم حذف سؤال واحد في اسئلة الفصل الثاني وهو سؤال (2-2) فرع ب.

وفي الفصل الثالث هناك جزء استخلاص الصوديوم في صفحة 56 وصولًا إلى خواص الألومنيوم صفحة 58، بالإضافة إلى حذف صفحة 60 وهي استعمالات الألومنيوم كما تم حذف السؤال (3-4) كاملًا من أسئلة الفصل الثالث.

يكون الجزء المحذوف في الفصل الرابع هي أسئلة الفصل ( 4- 18/17/16/15/14/13/12/11) حذفًا كاملًا.

الأجزاء المحذوفة من الفصل الخامس تكون من صفحة 82 بعنوان تحضيره صناعيًا إلى صفحة خواص السيليكون داخله رقم 84، بالإضافة إلى صفحة 85 وأيضًا صفحة 87 كما حذفت اسئلة الفصل الخامس وهي سؤال (5-1) كله ويكون ما عدا النقطة 5.

تحذف أيضًا اسئلة الفصل الخامس (5-3)، (5-4)، (5-5) تحذف الأسئلة كاملة، أما (5-6) تحذف منه النقطة 2 وأيضًا النقطة 5.

حذوفات منهج الكيمياء

قررت وزارة التعليم العراقية حذوفات مناهج الثالث متوسط من منهج الكيمياء، وهذه الأجزاء المحذوفة تتمثّل في الآتي: