“بشرى سارة” زيادة رواتب المتقاعدين في العراق+ الموعد المتوقع لصرف الرواتب

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ازداد معدل البحث بصورة كبيرة عن زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق 2024م، حيث استفسر العديد من المتقاعدين عن ذلك بسبب تأخر صرف راتبهم التقاعدي عن موعد الصرف المعروف، سنقدم لكم في هذا المقال مختلف المعلومات المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى تفاصيل الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تقوم الهيئات المعنية بالشؤون المالية في دولة العراق بالإعداد السريع والفوري لتنفيذ الزيادات في الرواتب للمتقاعدين، وذلك فور المصادقة على هذا القرار من الجهات المعنية، وتوفير السيولة المالية اللازمة لذلك، وللاستعلام عن هذا الأمر بعد التعديل، يمكن للأشخاص المتقاعدين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية، وإدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة لمعرفة قيمة رواتبهم الجديدة بعد الزيادة، وتأتي هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الأهداف المستمرة لدعم المتقاعدين، والتي تشمل أيضاً عملية تبسيط الإجراءات والتعاملات المؤسساتية الخاصة بهم.

الموعد المتوقع لصرف الرواتب

تشير المعطيات المتوفرة حالياً إلى أن موعد صرف هذه الرواتب للمتقاعدين بعد التعديل سيكون في المساء من يوم الثلاثاء 9 يناير أو يوم الأربعاء 10 يناير، إذ يظهر بشكل واضح أن الإجراءات في هذا الخصوص تجري على قدم وساق من أجل ضمان التطبيق السليم والسريع للزيادات.

تفاصيل حول زيادة الرواتب

وِفقاً للمصادر والمعلومات المتوفرة، فإن الزيادة في الرواتب المتقاعدين تقدر بحوالي 100 ألف دينار عراقي، وهذا ما يرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من ما يقارب 400 ألف دينار عراقي إلى حوالي 500 ألف دينار عراقي تقريباً.