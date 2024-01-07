اعرف اسمك الان.. أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع+ شروط القبول في وزارة الدفاع

أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن أسماء الأشخاص المتطوعين في صف القوات الخاصة العراقية، وذلك بعد القيام بمراجعة دقيقة لمختلف الطلبات المقدمة من قبل مختلف الفئات والكوادر البشرية، والتي ترغب في الإلتحاق، حيث قام رئيس مجلس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك وزير الدفاع بتنفيذ القرارات والتي ليتم من ضمنها قبول نحو 10000 متطوع، سنقدم لكم في هذا المقال أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع، وشروط القبول فيها.

أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع

أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع، تم الإعلان عن قوائم الأشخاص المقبولين والذين بلغ عددهم عشرة آلاف نظامي، وخمسة آلاف احتياط في صفوف القوات الخاصة، وتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العراقية، ومن المقرر أن يتم إعلام هؤلاء الأشخاص عن طريق إرسال رسائل نصية على هواتفهم، وإليكم الخطوات للاستعلام عن أسماء المقبولين:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العراقية.

الضغط على أيقونة المقبولين في القوات الخاصة.

بعدها قم باختيار اسم المحافظة التي يتبع لها الشخص المتقدم.

أخيراً عليك القيام بتحميل أسماء الأشخاص المقبولين في صفوف وزارة الدفاع العراقية بصيغة ملف pdf.

شروط القبول في وزارة الدفاع

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يتم القبول في القوات الخاصة لوزارة الدفاع العراقية، وهي على النحو التالي: