ألف مبروك لكل الأسماء دي .. أسماء منحة المليون ونصف للعائدين+ الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين العديد من العراقيين يبحثون في مؤخراً عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين، وهي عبارة عن منحة مالية قامت الحكومة العراقية بتوفيرها بهدف تأمين حياة مستقرة وكريمة ضمن ظروف معيشية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد، سنقدم لكم في هذا المقال مختلف المعلومات المتعلقة بمنحة المليون ونصف للعائدين، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام، والتقدم للمنحة.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين، صرح وزير الهجرة العراقي مؤخراً عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين ذات الرقم 32، حيث وصلت أعداد العائدين إلى حوالي 8536 عائلة عراقية، وتم اعتماد عملية تصريف المنحة باستخدام البطاقات الذكية، ومنذ ذلك الحين بدأ المواطنون العراقيون الذين تم التصريح عن أسمائهم ضمن قوائم المنحة باستلام مستحقاتهم.

الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف

قامت وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم من خلالها معرفة أسماء المقبولين في منحة المليون ونصف للعائدين، وهي على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين.

قم باختيار كلمة منح.

القيام بكتابة الرقم للهاتف المحمول.

انقر على الخيار بحث.

سوف تظهر قائمة تحوي أسماء الأشخاص المستفيدين من المنحة والتي تتطابق مع بياناتك.

خطوات تقديم منحة المليون ونصف

يمكنك التقديم للاستفادة من منحة المليون ونصف إلكترونياً، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية: