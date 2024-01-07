“وزارة العمل العراقية” توضح قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق+ الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد البرامج التي تؤمن الدعم للمواطنين ضمن دولة العراق، حيث يساعد هذا البرنامج الأشخاص الأكثر احتياجاً وفقراً، ويستهدف أيضاً الفئات التي لا تمتلك دخل شهري لتقديم الدعم لهم، سنقدم لكم في هذا المقال مختلف المعلومات المتعلقة بقيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق، تتفاوت رواتب الرعاية الاجتماعية حسب الفئة المعنية، بحيث يتم تقديم المساعدة بناءً على الحاجة الحاجة اللازمة، فالمواطن الذي يقوم بأسرة من 4 أفراد يتم صرف راتب شهري له حوالي 420 ألف دينار عراقي، أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بأسرة من 3 أفراد فيتم صرف مبلغ 315 ألف دينار عراقي له شهرياً، والمواطن بدون أسرة يتم صرف مبلغ 105 ألف دينار عراقي له شهرياً، بينما العائلة التي يتواجد ضمنها فردين يتم صرف بمبلغ 210 ألف دينار عراقي لها شهرياً.

الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية

فيما يلي مختلف الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية، وهي:

المواطن الذي لا يمتلك راتب شهري، ويمتلك أسرة وليس قادراً على توفير المعيشة لأسرته.

النساء المطلقات.

النساء الأرامل.

الأطفال الأيتام الذين لا يملكون أي مصدر دخل شهري ثابت.

المواطن الفقير والمحتاج ويتم ذلك من خلال تقديم الثبوتيات للجهات المعنية للتحقق منها.

المواطن الذي يعاني من إعاقة وليس قادراً على العمل.

النساء التي تجاوزت أعمارهن الـ 35 عاماً فأكثر ولم يتزوجوا.

المواطنون الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك عدد من الخطوات من أجل الإستعلام عن منحة الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وهي على النحو التالي: