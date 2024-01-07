بعد قرار لجنة التسعير .. سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد في يناير+ السعر الحقيقي لانبوبة الغاز

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد في يناير أهم ما يبحث عنه قاعدة كبيرة من الشعب في مصر، سواء كانوا الآباء والأمهات أو أصحاب المطاعم المختلفة وغيرهم من الوظائف، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال الأيام السابقة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، وخطة الدولة في توزيع ورفع الدعم عن المواطن.

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد في يناير

سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد في يناير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن فيه عن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء الذي تأخر كثيرا بسبب الأحداث الاقتصادية، وقد قررت أيضا الحكومة رفع سعر أسطوانة الغاز الذي يبدأ من شهر يناير الجاري فما هو سعر أسطوانة الغاز الحقيقي؟

السعر الحقيقي لانبوبة الغاز

تدعم الدولة أسطوانة الغاز التي تصلي إلى المواطن بما يزيد عن ضعف ثمنها، حيث تتكلف فاتورة دعم الغاز في مصر 35 مليار جنيه في العام، وقد أكد مدبولي أن إجمالي تكلفة أسطوانة الغاز على الدولة 200 جنيه، في حين تباع إلى المواطن بقيمة 75 جنيه وبالتالي تتحمل الدولة 125 جنيه في تكلفة الأسطوانة الواحدة، ويجب على الحكومة توفير 280 مليون أسطوانة لتلبية استهلاك المواطنين في مصر سنويا.

دعم المواد البترولية

في عام 2015 بدأت الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي وناشدت المواطنين بترشيد الاستهلاك، الذي من شأنه توفير الاستهلاك وتخفيف الأعباء عن الدولة، حيث لم يكن الهدف من ذلك رفع الدعم فمازال دعم الدولة للتموين مستمر بإجمالي 36 مليون جنيه، كما يقدر دعم الخبز 91 مليار جنيه في حين تم رفع الدعم عن المواد البترولية تمام عام 2021، ومازال دعم السولار مستمر 5 جنيه لكل لتر.