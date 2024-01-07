الفرحة مش سايعة الطلاب”.. موعد بداية إجازة نصف السنة+ موعد اجازة نصف العام لصفوف النقل

موعد بداية إجازة نصف السنة من أسعد الأمور التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور معا، بعد عناء طويل استمر لثلاث شهور متتالية من الجد والاجتهاد والمذاكرة، حيث قد بدأ العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 يوم السبت الأول من أكتوبر الماضي، وخلال الأيام الحالية ينتظر الجميع بداية إجازة نصف العام لأخذ قسط من الراحة لاستعادة النشاط لاستكمال العام.

موعد بداية إجازة نصف السنة

موعد بداية إجازة نصف السنة، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الوزارة أن الموعد الرسمي لبداية إجازة منتصف العام يبدأ السبت الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي في الخميس الموافق الثامن من فبراير القادم، على أن يكون آخر امتحانات للطلاب هي امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 24 يناير، وأكدت الوزارة التعاون بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوحيد موعد الإجازة في الجامعات والمعاهد الأزهرية.

موعد اجازة نصف العام لصفوف النقل

يختلف موعد إجازة منتصف العام من محافظة إلى أخرى وفقا لجدول الامتحانات المعتمد من المديريات التعليمية، حيث يوجد فروق طفيفة بين المحافظات حيث يبدأ طلاب صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، الإجازة فور الانتهاء من الامتحانات وتستمر الإجازة حتى بداية الفصل الدراسي الثاني

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد انتهاء مدة إجازة منتصف العام الرسمية تعاود المؤسسات التعليمية في فتح أبوابها واستقبال أبنائها الطلاب، يوم السبت الموافق العاشر من فبراير القادم وتستمر الدراسة حتى الرابع والعشرين من مايو 2024.