“بعد تأجيلها” تردد قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان+ موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية

تردد قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان من الترددات التي يبحث عنها مشاهدين مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، حيث حققت قناة الفجر الجزائرية شهرة واسعة بسبب المسلسلات التركية التي تميزت بإذاعتها، وأصبحت من أفضل الفضائيات الجزائية واكثرها جماهيرية، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2024.

تردد قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان، تعرض قناة الفجر الجزائرية محتوى متنوع بين المسلسلات التركية الشهيرة والبرامج الاجتماعية والكوميدية، ومن أهم المسلسلات قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، ولكي تتمتع بهذا عليك تحميل الترددات التالية على جهازك في المنزل:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2024

التردد: 12034.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات 2024

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

موعد الحلقة 144 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تنقل قناة الفجر حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان بعد ترجمتها إلى اللغة العربية بدقة شديدة، حلقة كل أسبوع يوم الخميس، ولذلك سوف تبث الحلقة 144 الخميس القادم 11 يناير الجاري، وهو يكون العرض الأول للحلقة باللغة العربية في المواعيد التالية:

الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 9 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية

تعد قناة ATV التركية هي أول الفضائيات التي تبث حلقات المسلسل أسبوعيا، ويتم ذلك باللغة التركية ويكون ذلك في الموعد الآتي: