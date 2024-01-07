“أعلي عائد في التاريخ”موعد طرح شهادة 27% البنك الأهلي+ تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

موعد طرح شهادة 27% البنك الأهلي أحد ما يبحث عنه فئة محددة في المجتمع المصري، حيث يهتم المواطن بأفضل طريقة تحافظ على الأموال و تدخرها بالطريقة المناسبة، بجانب الحصول على عائد شهري أو ربع سنوي حسب نوع الشهادة في البنك، وفيما يلي نتعرف على كل ما يخص شهادات البنك الأهلي.

موعد طرح شهادة 27% البنك الأهلي

موعد طرح شهادة 27% البنك الأهلي، تعد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 27% هي أول شهادة من نوعها توفرت في السوق المصرفي المصري عبر التاريخ التي منحت هذه الفائدة المرتفعة، لذلك يبحث المواطن عن موعد بداية شرائها، والذي يتم بطريقتين الأولى منها من خلال التطبيق الإلكتروني للبنك الأهلي وبنك مصر، الذي يمكن تحميله عبر جوجل بلاي أو من خلال الإنترنت البنكي، والشهادات متوفرة أون لاين من يوم الجمعة الموافق 5 يناير.

موعد طرح شهادة 27% من فرع البنك الأهلي

أما عن عملاء البنك الراغبين في التوجه إلى أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر القريب لهم، فيمكنهم التوجه إلى البنك يوم الاثنين الموافق 8 يناير بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الميلاد الرسمية.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

شهادات الإدخار المتاحة حاليا مطروحة من قبل البنك الأهلي وبنك مصر فقط بالطرق المذكورة سابقا، وتأتي الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتختلف نسبة الفائدة من الشهادة وفقا لمدتها وطريقة الحصول على العائد سواء سنويا أو شهريا كما يلي.