NOW “سجل هنا” رابط استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2023– 2024 في العراق

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، عن فتح استمارة القبول المركزي للجامعات العراقية، سواء الحكومية او الاهلية، في الدور الثالث، ينتظر العديد من الخريجين الذين اجتازوا امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2023/2024، في مختلف التخصصات الاعلان عن شروط التقديم للفروع الدراسية المتاحة، سواء كانت تطبيقية او ادبية او علمية، كما تم تحديد الاماكن المتاحة في المعاهد والكليات للطلاب المتقدمين للدور الثالث، يتطلب التقديم ملء الاستمارة واستيفاء المعايير المحددة للقبول في التخصصات المطلوبة.

استمارة القبول المركزي الدور الثالث 2023 في العراق

يتم الحصول على استمارة القبول المركزي للدور الثالث في العراق، من خلال الاجراءات الرسمية التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم تنفيذ استمارة التقديم الالكتروني بواسطة الوزارة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وهي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الطلاب الناجحون، في الفروع الاحيائية والتطبيقية والادبية للتقدم إلى الجامعات والكليات الحكومية.

رابط استمارة القبول المركزي 2023-2024 الدور الثالث

عدد الطلاب المتقدمين للاستمارة بلغ حوالي 37 الف طالب وطالبة، ويهدف النظام إلى توزيع الطلاب على الجامعات والكليات وفقا لمعدلاتهم وتفضيلاتهم، مع مراعاة قدرات الاستيعاب المتاحة في تلك المؤسسات التعليمية، يتم تنظيم هذه العملية بهدف تحقيق توزيع عادل ومتوازن للطلاب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية بناء على القدرات والتخصصات المختلفة.

كيفية التقديم على استمارة القبول المركز للدور الثالث

للتقديم على استمارة القبول المركزي للدور الثالث، يمكن اتباع الخطوات التالية المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم:

الضغط على رابط الموقع الرسمي لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

انقر على استمارة القبول المركزي للدور الثالث.

استخدم رمز الامتحان الخاص بك للوصول إلى قناة القبول المركزي.

قم بملء الاستمارة المتاحة على الموقع.

حدد الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعك الدراسي.

قم بترتيب الرغبات وفقًا لاختياراتك وتفضيلاتك.

قم بإرسال طلب الالتحاق بعد استكمال جميع المعلومات المطلوبة في الاستمارة.

يجب اتباع هذه الخطوات بدقة واستكمال جميع المعلومات المطلوبة، لضمان تقديم طلب الالتحاق بالجامعات والمعاهد الفنية في الدور الثالث بشكل صحيح.