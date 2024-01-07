“لينك منصة مظلتي” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق لكافة المحافظات

أصبح من الضروري لجميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق لكافة المحافظات وضع اهتمام الكثير من المتقدمين العراقيين في الدولة حيث متاح تلك الأسماء بكل التفاصيل عند ظهورها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يمكن الحصول على تلك الأسماء من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تختار تلك الأسماء من خلال الموقع الرسمي التابع لها بعد التأكد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول عليها في العراق.

لينك منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يبحث العديد من المتقدمين العراقيين في الدولة على جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات ويحتاج الموافقة على الطلب توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة في دولة العراق لذلك إليكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يلي للحصول عليها:

الدخول على منصة مظلتي في البداية.

عليكم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

بعد ذلك عليك اختيار فتح الطلب وكتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف ورقم الهوية في العراق.

عليكم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.

ثم بعد ذلك عليك البحث عن اسمك ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لعام 2024.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية