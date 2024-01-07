استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر يناير 2024 الدفعة السابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي

تتزايد عملية بحث المواطنين الساعات الأخيرة على جوجل عن رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر يناير 2024 التي طال الوقت لانتظار صدورها على الرغم من إعلان وزارة العمل تجهيزها، كما أعلنت الوزارة الفترة الماضية أن مع حلول يناير 2024 يكون هناك صرف جميع المستحقات المتأخرة وصرف الرواتب المتراكمة لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2019 وعام 2020.

وضمن المستحقات التي يتم صرفها بعد تأجيل موعد صدورها أكثر من مرة هي الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية وهي ضمن الوجبة التاسعة التي انطلقت التسجيل عليها في يناير 2023، تابعوا معنا لكي نتعرف سوياً على خطوات استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر يناير 2024.

استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر يناير 2024

تم تخصيص موقع إلكتروني سهل الاستخدام لتوفير الوقت على المواطنين لاستخراج كشوفات المشمولين بدون الذهاب للمكاتب وكل ما عليكم هو اتباع ما يلي:

الضغط على هذا الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. ثم التوجه إلى قائمة خدمات الرعاية الاجتماعية. ثم اختيار الدفعة السابعة واسم المحافظة. إدراج البيانات المطلوبة و النقر على زر استعلام.

متى موعد اطلاق الدفعة السابعة والاخيرة

تهتم الحكومة العراقية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الفئة البسيطة التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وتقدم لهم الدعم المادي والصحي والغذائي لتخطي ازمتهم والعيش حياة كريمة ومستقرة دون معاناة، حيث كشفت وزارة العمل أن الدعم يكون للفئات المستحقة من الجنسية العراقية والمقيمين داخل الدولة، كما يحصل على الدعم أبناء الشهداء والطلاب والايتام والمطلقات، كما حددت الوزارة أن سن القبول يكون من السادس عشر وحتى الستون عام للرجال والنساء، وكشف أحمد خلف السومري في لقاء تلفزيوني أن الدفعة السابعة جاري العمل على تجهيزها ويتم رفع كشوفات بأسماء المشمولين الفترة القادمة وقبل منتصف الشهر.