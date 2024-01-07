نتائج قبول المباحث العامة 1445 برقم الهوية عبر موقع وزارة الداخلية

نتائج قبول المباحث العامة 1445، كشفت وزارة الداخلية الساعات الماضية عن اعلان اسماء المقبولين في المباحث العامة ، ومنذ إعلان هذا الخبر والمتقدمين يكفون عمليات البحث على جوجل دون التوقف دقيقة واحدة، تعد نتائج القبول إلى الخطوة الأولى للالتحاق بالوظائف الحكومية العسكرية، وأكدت وزارة الداخلية أن بعد القبول يتم تحديد مقابلة شخصية وهي التي تحدد احقية المتقدم بتلك المنصب.

ومن يجتاز المقابلة وتكون جميع الشروط متطابقة يتم استلام الوظيفة على الفور دون أي تأخير، وتعتبر المباحث العامة من الوظائف الشاغرة التي تمنح المتقدم راتب شهري مجزي ويحصل على تأمينات إجتماعية وصحية، كما يستفيد من الأجازات الرسمية ويحصل على جميع العطلات مدفوعة الأجر طبقاً للقوانين، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتائج قبول المباحث العامة 1445.

نتائج قبول المباحث العامة 1445

خلال الفترة الماضية تقدم عدد كبير من الرجال من مختلف المدن السعودية على وظائف المباحث العامة وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها من وزارة الداخلية، مما قام المتقدمين بالتسجيل بشكل إلكترونياً، خلال الساعات الأخيرة زداد عملية البحث عن نتائج القبول ومن المقرر أن النتائج يتم رفعها بشكل إلكترونياً توفيراً في الوقت على المتقدمين وتأتي عملية التسجيل على النحو التالي

أولاً يرجى تسجيل الدخول على بوابة أبشر وزارة الداخلية. اختر ابشر أفراد. حدد نتائج القبول في المباحث العامة. تسجيل رقم الهوية. رمز التحقق المرئي. ثم الضغط على استعلام.

شروط القبول في وظائف المباحث العامة

المواطنين من الجنسية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك ولا يتم فصله من أي جهة عمل وغير محكوم عليه في أي قضايا.

أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائق بدنياً وبحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض.