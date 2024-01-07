لو محوش 200 الف جنيه على جنب أعرف أرباحك من شهادتي الـ 27% و23.5% قبل ضايع الفرصة

أعلن بنكي الأهلي ومصر، عن طرح شهادات جديدة بعائد وصل لـ 27% سنويًا على أن يتم الحصول على العائد مع نهاية المدة، إضافة إلى طرح شهادة بعائد 23%، على أن يتم صرف عائد الشهادة شهريًا، ويمكن شراءها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها، على أن يكون شراء الشهادات عبر تطبيق البنك أو الذهاب إلى مقر البنكي للقيام بشراءها، إضافة أن هذه الشهادات جاءت لفترة من الوقت بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

عائد شهادات بنكي مصر والأهلي

في حالة الرغبة بشراء شهادات الـ 27% أو 23.5% بقيمة 200 ألف جنيه، فإن أرباح هذه الشهادات تختلف قيمتها وفقًا للمدة التي يرغب في شراء الشهادة بها، حتى أن الشهادة التي تصل عائدها 27% يكون قيمة الربح أو الفائدة في نهاية المدة نحو 54 ألف جنيه، إضافة إلى أن العائد الـ 23.5% سنويًا يتم العمل على صرفه بشكل شهري، ويمكن الحصول على نفس قيمة المبلغ شهريًا بنحو 3917 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل الشهادات الجديدة من بنكي مصر والأهلي

ومن أهم التفاصيل التي يمكن معرفتها عن شهادات بنكي مصر والأهلي، ما جاء على النحو التالي:-