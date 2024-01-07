أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 استعلم عنها من وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق التي بات يبحث عنها جميع المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، حيث أعلنت وزارة العمل في نهاية العام الماضي 2023 عن صدور الإعلان عن وجبة جديدة مع بداية العام الجديد 2024، لذلك من المنتظر أن تعلن وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن صدور الوجبة الجديدة خلال اللحظات القليلة المقبلة، ولكي يتم الاستعلام عنها لحظة صدورها يتطلب متابعة المنصات التي خصصتها الوزارة لبرامج الرعاية، في الأسطر التالية نذكر هذه المنصات وطريقة الاستعلام.

موعد صدور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من المؤكد صدور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة خلال هذه الأيام، والتي قد أكدت عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق مع نهاية العام المنصرم، ولكن لكي يتم صدور هذه الكشوفات لابد من مراجعتها والتأكد من استحقاق جميع المشمولين بدعم الرعاية، حيث تقدم الوزارة الدعم لفئة معينة من المواطنين العراقيين، لذلك تضع مجموعة من الشروط والمعايير لابد من استكمالها في جميع الذين يحصلون على الدعم من الوزارة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع المستفيدين بدعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم وحالة استحقاقهم بمجرد صدور الإعلان عن الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية. النزول إلى الأسفل والضغط على برامج الحماية الاجتماعية. اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة. اضغط على استعلام.

في حالة صدور الوجبة سيتم تحميل الشكوفات الخاصة بها والتي يمكنك من خلالها الاستعلام على جميع التفاصيل، كما يمكنك أيضا الاستعلام عن طريق موقع وزارة العمل العراقية.