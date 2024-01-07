لينك اسماء الناجحين في مباراة التعليم التعاقد 2024 بالمغرب جميع الجهات

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول نتائج المقبولين في مباراة التعليم بالتعاقد في جميع جهات المغرب، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لجميع الكوادر البشرية المتقدمة، للحصول على مثل هذه الوظائف ذات المكانة الملائمة والمناسبة، إضافة إلى أن كافة الأكاديميات الإقليمية تقوم بنشر كافة أسماء الناجحين في الإختبارات الشفوية على هيئة ملفات، لكي يسهل القيام بالإستعلام عن كل اسم ومعرفة ما إذا تم قبوله أم لا.

موعد إعلان نتائج مباراة التعليم في المغرب

وأكدت الجهات التعليمية المعنية في دولة المغرب، أن إعلان نتائج المقبولين في مباراة التعليم بالتعاقد، سيتم في الساعات القليلة المقبلة، بعد الإنتهاء من جميع مراجعة وتصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بالمتقدمين، ليتم فرز ما هو مؤهل للتوظيف في مثل هذه الوظائف التعليمية، ويمكن الإستعلام عنها كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء الناجحين في مباراة التعليم بالتعاقد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن أسماء المقبولين في مباراة التعليم بالتعاقد، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-