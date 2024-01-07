وزارة المالية .. كم زيادة رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2024 في العراق

زيادة رواتب المتقاعدين في العرق لشهر كانون الثاني 2024 التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية مع بداية الشهر الجاري، وصرحت في خطابها بأن هذه الزيادة سيتم صرفها للمتقاعدين مع رواتب الشهر الجاري، تأتي هذه الزيادة في ظل حرص الحكومة العراقية على مساندة المواطنين في هذه الأزمات التي يمر بها العالم اجمع وتتأثر بها البلاد العراقية أيضا، وفيما يلي نبين تفاصيل الخبر.

موعد صرف زيادة المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن ف بداية شهر يناير 2024 عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بمقدر 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرفها مع رواتب شهر يناير الجاري، كما يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيلها من خلال موقع وزارة المالية العراقية كما سنبين في الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن الزيادة التي أقرتها الحكومة عبر موقع وزارة المالية العراقية، وذلك من خلال إدخال الرَّقَم التسلسلي والرقم الوطني للمتقاعد، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية. الضغط على “الخِدْمَات الإلكترونية”. الضغط على “رواتب المتقاعدين”. إدخال الرَّقَم التسلسلي والرقم الوطني للمتقاعد. الضغط على “بحث”.

يعرض أمامك جميع تفاصيل الراتب الخاص بالمتقاعد، حيث تستطيع التعرف على تفاصيل الزيادة، ومقدار الراتب بعد الزيادة، وموعد الاستحقاق.

المستندات المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن المستندات المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق، وهي كالتالي: