نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول بالإمارات 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول بالإمارات 2024 يعيش الطلاب خلال هذه الفترة حالة من التوتر والقلق ويريدون الحصول على أي معلومة أو خبر جديد يتعلق بموعد اعتماد نتائج الترم الأول، أدى الطلاب الاختبارات للترم الاول وسط اجواء مستقرة وضوابط أمنية مشددة لعدم حدوث أي غش بين الطلاب داخل اللجان، ونجحت الخطة التي وضعتها الوزارة ولم تصدر الوزارة أي مشاكل، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح مرتفعة عن السنة الماضية لجميع الصفوف، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول بالإمارات 2024.

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول بالإمارات 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الاماراتية بتأكيد موعد اعتماد نتائج الطلاب من جميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 من يناير الجاري 2024 وتستمر عملية إصدار النتائج حتى يوم السبت الموافق 12 من يناير 2024، حيث أكدت أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قائمة الآن وعلى وشك الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت الوزارة أنها اختارت فريق ذات خبرة وكفاءة في مجال التصحيح لعدم حدوث أي مشكلة أو صدور خطأ في درجات الطلاب، وأن فترة التصحيح تستغرق وقت كبير منعاً للخطأ وهذا ما تشدد عليه الوزارة مراعاةً لمجهود الطلاب من بداية السنة الدراسية، مما كشفت جميع المصادر التعليمية أن نتائج الطلاب تكون نسخة في المدارس والنسخة الثانية عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول في الأمارات

أيام معدودة وسوف يتم اصدار نتائج الطلاب لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، على أن تبدأ النتائج في الظهور الساعات الأولى من الثلاثاء 9 يناير من الساعة 8 صباحاً وللإطلاع عليها عليكم اتباع ما يلي: