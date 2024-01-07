طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر بوبة أور

الاستعلام عن المخالفات المرورية أمر يهم الكثير من المواطنين العراقيين، والذي تبذل فيه الحكومة أمورا كثيرة تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمة، وضمان عدم حدوث تلاعب أو تزوير، لذلك من الخِدْمَات التي أضافتها الحكومة العرقية إلى الاستعلام عن الخِدْمَات المرورية بسهولة الرَّقَم الألماني، والذي أضاف العديد من المميزات في الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي نذكرها في الأسطر التالية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالطريقة العادية

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية على سيارتك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع بوابة أور الإلكترونية. ومن ثم اضغط على “غرامات المرور”. يطلب منك إدخال رَقَم التسجيل الخاص بسيارتك. اضغط “بحث”.

ستظهر لك لائحة بالمخالفات المرورية التي تم رصدها على سيارتك، مع بيان بتفاصيل كل مخالفة، مثل نوعها والقيمة المالية ونحو ذلك، كما يمكنك الحصول على الرَّقَم الألماني، وذلك بمراجعة أقرب قسم مرور في محافظتك.

المستندات المطلوبة للحصول على الرَّقَم الألماني

تستطيع الحصول على الرَّقَم الألماني عن طريق أقرب قسم مرور في محافظتك، وذلك بتقديم المستندات التالية:

رخصة قيادة.

شهادة تسجيل المركبة.

شهادة فحص فني.

شهادة تأمين.

بعد ذلك، يتم دفع رسوم الخدمة، حيث تختلف باختلاف نوع وحجم المركبة، ليتم بعد ذلك استلام اللوحة المعدنية بالرقم الألماني، ثم تقوم بتثبيتها في مركبتك واستخدامه بعد ذلك في جميع الخِدْمَات المرورية.

ويجدر بالذكر أن عملية الحصول على الرَّقَم الألماني تكون مجانية، ولكن للمركبات الجديدة، أما المركبات القديمة فيفرض عليها دفع رسوم الخدمة، حيث تختلف حسب نوع وحجم المركبة.