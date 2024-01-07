مسلسل حالة خاصة الحلقة 3و4 الثالثة والرابعة على watch it نديم يفوز في التحدي ويحصل على المليون

مسلسل حالة خاصة الحلقة 3و4 الثالثة والرابعة ضمن المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور المشاهد من مختلف الدول العربية، نوعية مسلسل حالة خاصة تناسب جميع الأعمار ولا يوجد به أي مشاهد مخلفة بل يناقش المسلسل قضية مهمة للغاية، لقد ذهب فكر المخرج والمؤلف إلى المدى البعيد واختاروا عمل مختلف يؤثر بشكل كبير ويكون بصمة في تاريخ الممثلين والقائمين على هذا العمل، اليوم ننشر لكم تفاصيل وأحداث جديدة حول مسلسل حالة خاصة الحلقة 3و4 الثالثة والرابعة ترقبوا معنا.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 3و4 الثالثة والرابعة

يعتبر مسلسل حالة خاصة من الأعمال المختلفة والمميزة جداً ورغم الحالة الصعبة التي يمر بها نديم لكنه يستطيع أن يحقق أهدافه ويكون له كيان في المجتمع، الجميع يحاولون إحباط نديم لكنه يسعى لتحقيق حلمه ويستطيع المشاركة في تحدي المليون، هناك نخبة من ألمع النجوم والنجمات استطاعوا أن يشاركون في مسلسل بتلك الحجم ويقدمون أداء أكثر من رائع

في فترة زمنية قصيرة وصل مسلسل حالة خاصة الى الكثير من البيوت وأصبح الجمهور ينتظر موعده عرضه بفارغ من الصبر، رغم أن المسلسل من الأعمال القصيرة التي تتكون من عشرة حلقات لكن كل حلقة بها تفاصيل كثيرة ودقيقة للغاية تزيد من تعلق الجمهور بالمشاهدة وهذا ما يدفعهم لانتظار الحلقات القادمة دون ملل بل بلهفة وشوق.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة 3 و 4

تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول شاب يدعى نديم مصاب بمرض التوحد لكنه يتمتع بذكاء وقدرة فائقة على الاستيعاب، يعمل هذا الشاب في مجال المحاماة ودائماً يحاول زملائه أن يسرقون أفكاره لأنه يرسم لنفسه خطه لتحقيق ذاته ويحلم أن يكون له اسم كبير في عالم المحاماة لكنه يواجه مشاكل وصراعات كثيرة مع من حوله، يعرض المسلسل مرة واحدة في الأسبوع يوم الأربعاء عبر منصة watch it ويتم عرض حلقتيناسبوعياً وبعد الغد موعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة بتاريخ 10 يناير 2024.