بعائد يصل إلى 27%.. تعرف على شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024

تم الإعلان عن شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024 والتي يصل عائدها إلى 27% يصرف سنوياً، كما تم الإعلان عن شهادات بعائد يصل إلى 23.5% حيث يصرف شهرياً،كما تم الإعلان عن شهادات بعائد يصل إلى 25% يصرف سنوياً، بحيث يتم وتطبق هذه الشهادات بداية من عام 2024 ميلادية، والجدير بالذكر أنه يستمر طرح هذه الشهادات حتى 31 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، وفيما هو آت نوضح لكم تفاصيل هذه الشهادات فضلاً تابعونا.

شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024

مع بداية عام 2024 ميلادية تم الإعلان عن شهادات جديدة خاصة بالبنك الأهلي والبنك المصري، ومن أبرزها الشهادات الإدخارية ذات العائد 27% والذي يصرف يصرف نهاية العام، أو ذات العائد 23.5% والذي يصرف شهريا للعميل على مدار العام.

أسعار فائدة الشهادات بالبنوك لعام 2024

هناك عدد من الشهادات التي أتاحها البنك الأهلي المصري، وهي كالتالي: