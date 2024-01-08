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بعائد يصل إلى 27%.. تعرف على شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024
تم الإعلان عن شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024 والتي يصل عائدها إلى 27% يصرف سنوياً، كما تم الإعلان عن شهادات بعائد يصل إلى 23.5% حيث يصرف شهرياً،كما تم الإعلان عن شهادات بعائد يصل إلى 25% يصرف سنوياً، بحيث يتم وتطبق هذه الشهادات بداية من عام 2024 ميلادية، والجدير بالذكر أنه يستمر طرح هذه الشهادات حتى 31 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، وفيما هو آت نوضح لكم تفاصيل هذه الشهادات فضلاً تابعونا.
شهادات البنك الاهلي المصري لعام 2024
مع بداية عام 2024 ميلادية تم الإعلان عن شهادات جديدة خاصة بالبنك الأهلي والبنك المصري، ومن أبرزها الشهادات الإدخارية ذات العائد 27% والذي يصرف يصرف نهاية العام، أو ذات العائد 23.5% والذي يصرف شهريا للعميل على مدار العام.
أسعار فائدة الشهادات بالبنوك لعام 2024
هناك عدد من الشهادات التي أتاحها البنك الأهلي المصري، وهي كالتالي:
- البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات، بحيث يكون سعر الفائدة السنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدني لشراؤها من أول مبلغ 1000 جنيه وتزيد.
- وشهادة بنك مصر القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدني لشراؤها من 1000 جنيه.
- كما يقدم بنك القاهرة شهادة ثلاثية: بحيث يكون سعر الفائدة السنوي 19% يصرف عائدها شهرياً، ويبدأ الحد الأدني لشرائها من مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
- كما يتيح شهادة الأجل 3 سنوات بسعر فائدة 18% ويصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 100 ألف جنيه مصري، وشهادة بسعر 17% بعائد شهري يبدأ شراؤها من أوى 10 آلاف جنبه.