حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر فبراير 2024 التموين حسم الجدل

الملايين من المواطنين من جميع محافظات مصر يبحثون عن حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر فبراير 2024 لأن الدعم التمويني أصبح شكل أهمية كبيرة، يحصل المواطن من التموين على الزيت والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع بأسعار مدعمة، زادت التساؤلات الآونة الأخيرة عن إضافة 100 جنيه على البطاقة التموين كي يرتفع نصيب الفرد من 50 جنيه إلى 1502 جنيه.

حياة الكثير من الأسر أصبحت صعبة وتأثر الملايين من المواطنين بهذا الغلاء وارتفاع الأسعار اليومي للسلع والمنتجات الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو تبديلها بأي سلع أخرى مثل السكر لكن سريعاً ما قامت وزارة التموين بحل تلك الأزمة وصرف من كيلو إلى اثنين كيلو من السكر على بطاقة التموين سعر الكيلو 27 جنيه، تابعوا الفقرات التالية من المقال للإطلاع على حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر فبراير 2024.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر فبراير 2024

منذ أكثر من ثلاثة أشهر وخبر 100 جنيه على بطاقة التموين يبحث عنه الكثير من المواطنين ورغم نفي وزارة التموين والتجارة تلك الأخبار المتداولة وأكدت بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة إلا أن المواطنين على أل يكون هناك استجابة لإضافة 100 جنيه على باقة التمويني حتى لو بشكل استثنائي مراعاة لهذه الظروف وغلاء الأسعار، ومن خلال موقعنا نود أن نؤكد لكم حالة اصدار خبر رسمي عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ننشر لكم في الحال.

كم نصيب حصة المواطن في التموين

تتمثل حصة المواطن في الدعم التمويني إلى جزئين الجزء الأول دعم السلع والمنتجات وتكون بقيمة 50 جنيه، كما أن نصيب الفرد في دعم الخبز المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 150 رغيف على مدار الشهر ويكون نصيب الفرد في حصة الخبز اليومية 5 أرغفة سعر رغيف الخبز خمسة قروش فقط، حالة أن بطاقة التموين يوجد بها أكثر من اربعة أفراد يكون نصيب الفرد الخميس 25 جنيه فقط وفقاً للمنظومة الجديدة.