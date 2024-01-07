“الوجبة السابعة” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf جميع المحافظات بالعراق

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، فضلاً عن أنها تقوم بتخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المواطنين في الدولة، إضافة إلى إعاناتهم على الحياة المعيشية التي يمر بها الكثيرون، حتى أن البرنامج كذلك يوفر كافة التسهيلات المعنية لكي يتم العمل على استخراج الكشوفات المعنية بالقبول.

لينك اسماء المشمولين الوجبة السابعة

أصبح الكثير من المستفيدين في حالة استعداد كبيرة لكي يتمكن من الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أولاً يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

ليتم بعد ذلك إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

الضغط على زر “تنزيل”.

ليتم في النهاية استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمستفيد.

مراجعة وجبات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وفي سياق أخر، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن وجبات الرعاية الاجتماعية يتم إعلانها بشكل دوري، وذلك بعد مراجعة وفحص دقيق لجميع الطلبات المقدمة، وعمل دراسة ميدانية دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، على أن يتم عرض وإعلان جميع أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن الوجبة القادمة هي السابعة التي عليها الدور، ومن المتوقع إعلانها في الأيام القليلة المقبلة، ليتمكن الجميع من الحصول عليها، ومع وجود الزيادة المقررة التي تم تطبيقها.