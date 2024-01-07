رابط اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 جميع الكشوفات والقوائم اعرف شروط نقل النفوس والأوراق المطلوبة

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 يزداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة داخل العراق، حيث يهتم المواطنين بمعرفة آخر الأخبار عنها، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية وهي خدمة تتعلق بتغيير الأسماء والألقاب بالبطاقة التعريفية الخاصة بالمواطنين، وقد وضحت الوزارة رابط وخطوات الاستعلام عن هذه الخدمة.

رابط اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة

حتى تتمكن من الإطلاع على اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 يجب عليك إتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة الداخلية العراقية .

اذهب إلى القائمة الرئيسية واضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بتحديد كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة.

بعدها سجل كافة البيانات التي ستطلب منك في الخانات المخصصة لها.

بعد الانتهاء اضغط على زر استعلام.

خلال ثواني سوف تظهر أمامك الكشوفات ويمكنك تحميلها على جهازك.

شروط نقل النفوس في العراق

يتم تحديد اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 بناءاً على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين بالطلبات حتى يتم قبولهم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون صاحب الطلب حامل للجنسية العراقية.

يجب أن يقيم بشكل دائم على الأراضي العراقية.

كما يجب يتجاوز سن صاحب الطلب 18 عامًا.

تقديم الأوراق وما يثبت الجهة التابع لها.

في حالة إذا كان طالبًا يجب توفير الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.

وإذا كان موظفًا يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل.

كما يجب أن تتوافر بعض الأوراق والوثائق للحصول على هذه الخدمة ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: