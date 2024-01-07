موقع وزارة التربية الوطنية نتائج مباراة التعليم في المغرب 2024 اعرف نتائج مباراة التعليم بالتقاعد pdf

نتائج مباراة التعليم في المغرب من أهم الموضوعات التي تشغل بها العدد كبير من المعلمين، لكي يتمكنوا من الحصول على وظائف في مختلف المناصب والرتب بالتعليم، ولهذا قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاول والرياضة بإصدار تصريح يوضح أن الاعلان عن هذه النتيجة بات قريبًا جدًا لا تفصلنا عنه سوى ساعات قليلة وسيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، ونعرض فيما يلي الرابط وخطوات الاستعلام واعداد الناجحين والرتب في بعض الجهات.

نتائج مباراة التعليم في المغرب 2024

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالمغرب إعلانًا توضح فيه موعد نتائج مباراة التعليم في المغرب وأوضحت أنه باستطاعة جميع المتقدمين الاستعلام عن هذه النتيجة من خلال الرابط الرسمي واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وقد كانت النتيجة كالتالي:

منطقة طنجة تطوان الحسيمة “2297 رتبة”.

منطقة بني ملال خنيفرة “1507 رتبة”.

منطقة سوس ماسة “1101 رتبة”.

منطقة الداخلة واد الذهب “138 رتبة”.

منطقة الدار البيضاء سطات “3238 رتبة”.

منطقة فاس مكناس “2125 رتبة”.

منطقة الشرق “1585 رتبة”.

منطقة العيون الساقية الحمراء “177 رتبة”.

منطقة مراكش أسفي “2710 رتبة”.

منطقة درعة تافيلالت “1857 رتبة”.

نتائج مباراة التعليم الشفوي

من أجل التسهيل على المتقدمين قامت وزارة التعليم بتوفير رابط الكتروني رسمي يساعد في الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب، ويستطيع جميع المتقدمين الاستعلام من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: