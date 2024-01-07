men.gov.ma نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 المغرب النتائج النهائية موقع الوزارة الرسمي

نتائج مباراة التعليم بالتقاعد المغرب 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المعلمين والمعلمات، بسبب رغبتهم في الاطلاع على النتيجة النهائية للمباراة الشفوية من أجل شغل مختلف الوظائف بوزارة التربية في العديد من التخصصات المطلوبة وتعد هذه المرحلة هي ثاني مراحل الاختبارات، حيث ان المرحلة الاولى كانت مباراة التعليم الكتابي ومن فاز في هذه المرحلة تأهل للمرحلة الثانية وهي الشفوية، وفي السطور التالية سنوضح الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام عن النتائج النهائية لهذه المرحلة بالاضافة إلى عدد المناصب المتاحة في مختلف الجهات.

نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 المغرب

يستطيع جميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتقاعد النهائية في المغرب من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، واتباع بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية .

. بعدها قم بتدوين رقم التسجيل الخاص بالمتقدم.

من ثم قم بإدخال كلمة المرور.

وفي النهاية انقر على زر البحث.

خلال لحظات قليلة ستظهر النتيجة النهائية فوراً.

نتائج مباراة التعليم النهائية 2023-2024

تم الاعلان عن نتائج مباراة التعليم في المغرب المرحلة الكتابية في يوم 21 ديسمبر الماضي، ولقد أوضحت الوزارة أن عدد المناصب المتاحة يبلغ 13 ألف منصب وقد تم الاعلان عن نتائج الاختبار الشفوي في العديد من المناصب ومنها ما يلي: