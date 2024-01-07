اعلان موعد امتحانات الترم الاول 2024 وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية لبداية وانتهاء الفصل الدراسي الاول

وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد امتحانات الترم الاول 2024، والذي يعد من أهم الموضوعات المتداولة خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلنت بعض المحافظات عن موعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المفترض أن تبدأ خلال شهر يناير الجاري وسط ترقب من جميع الطلاب في كل المحافظات.

موعد امتحانات الترم الاول 2024 وزارة التربية والتعليم

استعلم عن موعد امتحانات الترم الاول 2024، حيث نتطرق إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتكون على النحو التالي:

بدء العام الدراسي الحالي في 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى 8 يونيو 2024، بإجمالي 35 أسبوعًا لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة للغات.

يشمل الفصل الدراسي الأول الفترة من 30 سبتمبر 2023 حتى 25 يناير 2024، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 يناير 2024.

كما سيبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الاول 2024 جنوب سيناء

تم الإعلان عن موعد امتحانات الترم الاول 2024 في محافظة جنوب سيناء بواسطة اللواء خالد فودة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، ويمكن توضيحه على النحو التالي:

أولا: المرحلة الابتدائية :

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس سوف تبدأ في 13 يناير وتستمر حتى 17 يناير.

اختبارات ضعاف السمع والصم للصف الرابع والسادس سوف تنطلق في 13 يناير وتنتهي في 17 يناير.

ثانيا : المرحلة الاعدادية:

امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي سوف تنطلق في 13 يناير وتستمر حتى 17 يناير.

الشهادة الإعدادية سوف تبدأ في 13 يناير وتستمر حتى 17 يناير

ثالثا المرحلة الثانوية :