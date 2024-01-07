بالرقم القومي ..معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها عدد كبير من الأسر المصرية من أجل الحصول على مستحقات معاش تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري 2024، حيث تعتبر مستحقات المعاش هي الدفعة الاولى للعام الجاري، كما يتم إصدار عدد كبير من الكروت وضم أكبر عدد من الأسر إلى معاش تكافل وكرامة للشهر الجاري ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لتلك الأسر البسيطة، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة موعد معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

منذ اطلاق معاش تكافل وكرامة ووزارة التضامن الاجتماعي حددت موعد ثابت لصرف مستحقات المعاش لجميع المستفيدين، كما حددت الطريقة التي يحصل بها المستفيدين على المستحقات أما من خلال البريد المصري أو من ماكينات ATM او عن طريق فوري او من خلال البنوك الزراعية لتسهيل الأمور على المواطنين وعدم حدوث تكدس في مكان واحد وهذا جاء حرصاً وحفاظاً على سلامة المواطنين، بعد عدة أيام يتم نزول المستحقات المالية من معاش تكافل وكرامة يوم الإثنين القادم الموافق 15 من يناير الجاري 2024، و يستفيد من معاش تكافل وكرامة نحو 22 مليون فرد رجال ونساء وأطفال.

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستفسار عن أي معلومة أو تفاصيل تتعلق ببرنامج دعم تكافل وكرامة من خلال الموقع التي خصصته الوزارة لتسهيل الأمور على المواطنين وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.