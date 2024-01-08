هاتف Realme C51 أيفون الغلابة سعره ومواصفاته

يُعد هاتف Realme C51 من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة ريلمي مؤخرًا في الأسواق، حيث أنه يتميز بمزايا جيدة جعلته يكسب شعبية كبيرة، مما جعل الكثير يقبل على شراءه، كما أن شركة ريلمي المصنعة لهذه الهواتف واحدة من أكبر شركات التي تنافس شركات عالمية مصنعة للهواتف الذكية، وفيما يلي نقدم لكم مواصفات هاتف ريلمي سي51 Realme C51 الذي وصفه البعض بأيفون الغلابة وذلك لما له من مواصفات جيدة جعلته يحظى على إعجاب الكثير.

مواصفات هاتف Realme C51

بعد الإعلان عن إطلاق هاتف Realme C51 بدأ البحث يزداد من قبل العديد عن مواصفات ومميزات الهاتف وهي:

يأتي الهاتف بذاكرة 186/64 جيجا بايت.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD كبيرة الحجم مقاسها 6.74 بوصة، ودرحة السطوع 560 شمعة.

دقة الهاتف تصل إلى 1600/720 بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثنائية الأولى بدقة تصل إلى 50 ميجا بكسل، أما الثانية 0.3 ميجا بكسل، بها خاصية الفلاش.

معالج الهاتف ثماني النواة بدقة 12 نانومتر.

بينما الكاميرا الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل.

الهاتف يأتي بخاصية Otg.

مصنع من أجود الخامات البلاستيكة من الخارج والداخل.

قوة البطارية التي يعمل بها الهاتف 5000 ملي أمبير، غير قابلة للإزالة.

يدعم أيضًا خاصية الشحن السريع حيث يعمل بقوة 33 واط.

يعمل بنظام أندرويد 1 وهو أحدث أنظمة الأندرويد.

وزن الهاتف 186 جرام لذلك فهو خفيف في وزنه.

أما عن أبعاد الهاتف فيكون طوله 167.2 مم، وعرضه 76.7 مم بينما سمكه 8مم.

يأتي الهاتف باللون الأخضر والأسود.

أسعار هاتف Realme C51

يكون سعر الهاتف في مصر وخارجها كالتالي: