موقع اوبن ايمس كيفية الدخول الى علامات الطلاب 2024 Moe gov jo تسجيل الدخول جميع المراحل

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 Moe gov jo تسجيل الدخول التي يتم من خلالها معرفة كل طالب لدرجاته، علاوة على ذلك فإن هذه المنصة تقدم مراجعات شاملة على المناهج للطلاب بشكل إلكتروني،حيث أن هذه المنصة قد تم إطلاقها بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لذا قررت الوزارة بالأردن أن يواصل الطلاب التعلم عن بعد.

اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 تعتبر من أشهر المنصات التعليمية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، لذا يمكنك الإطلاع على كافة علامات الطلاب بشكل إلكتروني وبسهولة من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى موقع منصة اوبن ايمس Moe gov jo تسجيل الدخول .

. إدراج اسم الطالب بالكامل في المكان المخصص.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب التي سجل بها من قبل في الموقع.

تحديد اللغة التي تناسبك من خلال العديد من الخيارات المتاحة أمامك.

اضغط على أيقونة”تسجيل الدخول”.

قم بتحديد العام الدراسي الذي ترغب في معرفة علاماته.

انقر على خانة”الاستعلام عن النتيجة”.

الانتظار حتى تظهر أمامك قائمة بجميع الدرجات الخاصة بك.

معرفة علامات الطلاب اوبن ايمس

كيفية الدخول الى علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس التي تعتبر أهم المنصات التي يبحث عنها كل طالب، حيث يمكن معرفة الدرجات في جميع المواد، لذلك قامت هذه المنصة بوضع مجموعة من الأهداف التي تساعدها في مساعدة الطلاب على مواصلة التعلم بكل سهولة من المنزل، وهذه الأهداف كما يلي: