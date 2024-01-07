“جديد الان” تردد قناة كراميش الجديد 2024 خطوات تنزيل التردد الجديد على النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد 2024 يوفر متابعة جيدة و اشارة قوية للمشاهدين، حتى يتمكن محبي هذه القناة من الأطفال من مشاهدة البرامج المتميزة لهذه القناة حيث تقدم مجموعة من أجمل الاغاني الترفيهية والرسوم المتحركة التي تفيد الأطفال وتساعدهم في تعلم الكثير من المهارات والمعلومات، حيث تعرض اغاني ترفيهية تساعد الطفل في التعرف على الألوان و أسماء الحيوانات وأصواتها، وتحرص على تعليم الأطفال السلوكيات السليمة وأهمية تجنب السلوكيات الخاطئة من خلال الأغاني والقصص التي تقوم بعرضها، ولهذا أصبحت واحدة من اهم قنوات الاطفال في الوطن العربي ونعرض ترددها وخطوات تنزيلها فيما يلي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تردد قناة كراميش الجديد 2024 يرغب في معرفته كل ولي أمر يهتم بتعليم طفله ومساعدته على الإستمتاع بوقته، ويمكن تنزيل القناة من خلال هذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11643.

وبسبب تميز هذه القناة تمكنت من تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة والفوز بالعديد من الجوائز ومن أهم هذه الجوائز ما يلي:

حصدت جائزة أفضل قناة أطفال في حفل توزيع الجوائز موريكس في سنة 2012.

كما فازت بأفضل قناة أثناء حفل توزيع إيمي سنة 2013.

خطوات تنزيل تردد قناه كراميش 2024

يمكن تحميل تردد قناة كراميش الجديد 2024 بكل سهولة عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالضغط على زر الاعدادات من جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

حدد البحث اليدوي

ثم اختر اضافة قنوات.

قم باختيار القمر الصناعي وسجل بيانات التردد التي ذكرناها سابقًا.

وفي النهاية انقر على زر البحث.

بعد انتهاء عملية البحث انقر على حفظ ثم خروج.

وهكذا سيصبح بإمكان طفلك متابعة محتوى مناسب مع عمره يفيده ويسليه وتقوم هذه القناة بعرض محتواها على مدار الـ 24 ساعة.