“جميع الكشوفات” موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق قوائم المشمولين عبر مظلتي

ما هي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير الدفعة السابعة يظل هذا السؤال يراود الكثير من المواطنين في العراق، وخاصة أن من المتوقع أن خلال هذا الشهر الجاري يتم الإعلان عن وجبة جديدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة صرحت الوزارة أن فور حصر كافة الأسماء ستقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي أو منصة مظلتي، لذا بإمكان جميع الذي قاموا بالتسجيل في وجبة شهر يناير من معرفة إذا وقع الاختيار على اسمه من ضمن الأسماء المستحقة أم لا، ومن الجدير بالذكر أن كل شهر تقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء مستحقين جدد لصرف لهم الدعم المادي، لذا كل شهر تكون هذه الأسماء متصدرة محركات البحث، ونعلم جيدًا أن الوزارة تسعى من وراء ذلك إلى مساعدة أكثر الأسر المحتاجة لهذا الدعم، وخاصة أن هناك الكثير من الأسر داخل العراق تعاني من الفقر، لذا نجد عدد كبير من الأسر تقدم على هذا الدعم، ولكن ينبغي قبل التقديم الإطلاع على كافة الشروط الموضوعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال موقع وزارة العمل عبر اتباع الآتي..

الدخول إلى الموقع الرسمي منصة مظلتي .

البحث عن قائمة الرعاية الاجتماعية والضغط عليها.

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية والاسم وباقي المعلومات.

انقر على أيقونة”بحث أو تأكيد”.

سوف تجد القائمة بها جميع المستفيدين من الدعم لشهر يناير 2024، يمكن تحميل هذه القائمة من خلال النقر على أيقونة”تحميل”.

من المتوقع أن الأشخاص الذين سوف يستفيدون من هذا الدعم هم 70 ألف شخص من النساء والرجال، وذلك في حالة توفر لديهم الشروط الموضوعة.