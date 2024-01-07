موقع تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf الدفعة السابعة يناير 2024 مظلتي وزارة العمل العراقية

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم تفعيله من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخاصة أن أول وجبات العام الجديد بات الإعلان عنها قريب للغاية، ولكن لا يتبقى عليها سواء تجميع الأسماء وفرزها لمعرفة الأشخاص المستحقين لهذا الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة السابعة يتم عبر موقع الوزارة الرسمي..

الدخول إلى رابط منصة مظلتي .

قم بالنقر على أيقونة”الرعاية الاجتماعية”.

اضغط على خانة “أسماء المستفيدين لشهر يناير”.

تحديد الوجبة والدفعة من خلال الخيارات المتاحة أمامك.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة حتى يتم إكتمال الاستعلام.

الضغط على زر”تحميل كشوفات المستفيدين بصيغة pdf.

ومن داخل هذه القائمة يمكنك الإطلاع عن كافة أسماء المستفيدين من دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

حيث نعلم جيدًا أن هدف الحكومة العراقية من الدعم الذي تحرص على تقديمه كل شهر إلى أبناء الشعب العراقي هو مساعدة لهم لتوفير الاحتياجات الأساسية التي لا يستطيعون توفيرها في ظل الغلاء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 أتاحت الوزارة للاستعلام عنهم من خلال موقعين وهم الموقع الرسمي لها ومنصة مظلتي، ولكن حتى تضمن أن يكون اسمك ضمن هذه الأسماء فلا بد أن تتوفر لديك الشروط التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وهذه الشروط كما يلي: