رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات وطريقة الدفع اونلاين

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024، نقدم لكم اليوم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 بعد اقتراب موعد اصدار الفاتورة، حيث يبدأ المواطنون في دفع فاتورة التليفون الأرضي عن الثلاثة أشهر الماضية خلال الشهر الجاري، حيث تتيح المصرية للاتصالات امكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الكترونيا عبر موقعها الرسمي، واليكم خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024

يمكنك زيارة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 في يوم 14 من الشهر الجاري لمعرفة قيمة فاتورتك بسهولة دون التوجه إلى السنترال التابع لك، على أن تتيح الشركة دفع الفاتورة الجديدة لمدة شهر كامل بدون أي غرامة تأخير أو رسوم إدارية إضافية تنتهي يوم 14 فبراير، وبعد ذلك تقوم الشركة بتحويل خط المشترك إلى استقبال فقط مع السماح بسداد الفاتورة بالغرامة والتي تصل إلى 10 جنيهات أو نحو 1.5 % من قيمة الفاتورة كحد أقصى وتتيح عملة السداد حتى منتصف مارس 2024 بعدها تقوم الشركة بوقف الخدمة وقطع الحرارة، ومن أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024 اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات.

قم بادخال كود المحافظة التابع لها العميل.

ادخل رقم التليفون الارضي بشكل كامل وصحيح.

اضغط على كلمة “اعرض الفواتير”.

يتم عرض قيمة الفاتورة المراد سدادها قبل توقيع الغرامات أو فرض عقوبات.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي 2024 اونلاين

هناك عدة طرق توفرها المصرية للاتصالات أمام عملائها لدفع فاتورة التليفون الارضي 2024 بسهولة دون التوجه إلى أي سنترال، حيث يمكنك السداد من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، فقط اتبع ما يلي: